وزير الزراعة غادر الى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية
غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بيروت على رأس وفد ممثلاً الجمهورية اللبنانية، للمشاركة في مؤتمر معني بالنظم الغذائية العالمية الذي تنظمه الامم المتحدة في مدينة روما تحت عنوان: "قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية" وهو مؤتمر القمة الثاني الذي يعقد في هذا الاطار.
يذكر ان الحكومة والسلطات اللبنانية ووزارة الزراعة تعمل منذ مدة على تفعيل الدور اللبناني بالشراكة مع منظمات الامم المتحدة المعنية بالنظم الغذائية وسلامة الغذاء بشكل عام والأمن الغذائي بشكل خاص، في سبيل استدامة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء للمواطن.