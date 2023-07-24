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محليات

عز الدين: نؤيد المسار الدستوري والقانوني في موضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي

2023-07-24 | 03:12
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عز الدين: نؤيد المسار الدستوري والقانوني في موضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي
عز الدين: نؤيد المسار الدستوري والقانوني في موضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي

عز الدين: نؤيد المسار الدستوري والقانوني في موضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في ملعب الآثار في صور، أن "هناك اقتراح قانون مقدم إلى المجلس النيابي من قبل بعض النواب الذين يدّعون حرصهم على الاستقلال وسيادة البلد وعلى بناء هذه الدولة والوطن والمجتمع، وهو اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات الذي يجرّم الممارسة غير الطبيعية، وعليه، فإننا نقول لهؤلاء النواب، بأن مثل هذا الاقتراح لن يمر بالتأكيد، وسنواجهه بكل ما نستطيع ضمن اللجان والهيئة العامة بما أوتينا من منطق وعلم وحكمة وشجاعة، لأن هذا اقتراح قانون في حال أصبح نافذاً، يؤدي إلى تفكيك الأسر والمجتمع وإضعاف الوطن والوحدة الوطنية".
وقال عز الدين: "نؤيد المسار الدستوري والقانوني في ما يتعلق بموضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي، لا سيما وأن البلد ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والاختلافات".
وبالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، شدد عز الدين على "ضرورة الحوار بين كل القوى السياسية من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لأنه ليس في مقدور أحد من الأطراف السياسية في ظل تركيبة المجلس النيابي الحالية، أن يذهب إلى المجلس وينتخب رئيساً للجمهورية."
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محليات

حسن عز الدين

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