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النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": الرئيس نبيه بري لم يكن لديه اي رغبة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان وهذا الموضوع غير مطروح منذ البداية ولا اليوم
2023-07-24 | 04:22
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النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": الرئيس نبيه بري لم يكن لديه اي رغبة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان وهذا الموضوع غير مطروح منذ البداية ولا اليوم
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