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الصليب الأحمر عمّم رقمي طوارئ بسبب عطل طرأ على الرقم 140
2023-07-24 | 06:30
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الصليب الأحمر عمّم رقمي طوارئ بسبب عطل طرأ على الرقم 140
أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عطلًا طرأ على الرقم المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف سنترال أوجيرو. ودعا المواطنين إلى الاتصال على الرقمين: 71/140122 - 81/715074.
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