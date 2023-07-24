الصليب الأحمر عمّم رقمي طوارئ بسبب عطل طرأ على الرقم 140

مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام

مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام