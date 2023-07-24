بلدية الجية دعت وزارة الصحة متابعة تسمم مواطنيها المغتربين والمقيمين

وأبدت البلدية "أسفاً شديدا، لما تعرض له عدد من أبناء البلدة، المغتربين في اوستراليا والمقيمين، خلال رحلة لهم، من تسمم بفعل تناولهم الطعام في أحد المطاعم خارج منطقة اقليم الخروب والجبل، وفي منطقة سياحية هامة."

ودعت البلدية الى" التعاطي بجدية مع هذه القضية من قبل جميع أجهزة الدولة، نظرا لتداعياتها الخطيرة على سلامة المواطنين جميعا، وعلى السياحة والاقتصاد اللبناني".

وقالت " على الجميع الإنتباه جيدا عند تناولهم الأطعمة واللحوم التي قد تكون عرضة للتلف السريع."

واشارت البلدية الى انها "تولي سلامة الغذاء في البلدة اهتماما كبيرا، وهي لذلك، كلفت موظفة متخصصة بسلامة الغذاء، منذ سنوات، ومهمتها التدقيق والمراقبة الدورية خلال جولاتها في المؤسسات العاملة ضمن النطاق البلدي في الجية، والتي نفتخر بتلك المؤسسات، المطابقة لموصفات ومعايير الغذاء ".