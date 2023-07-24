رئيسة مصلحة الصحة في البقاع تابعة قضية تسمم المغتربين الأوستراليين

ويعد المتابعة تبين ان حافلة تقل 100 شخص من المغتربين الأوستراليين كانوا قد تناولوا فطورهم في اماكن عدة في جزين، وبعدها تناولوا طعام الغداء في زحلة، ومن ثم تناولوا المثلجات "البوظة" في دير القمر. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التسمم سببه تناول طعام الغداء في البردوني.

هذا وسترسل وزارة الصحة يوم غد فريقا الى مطاعم البردوني لاخذ عينات والكشف على جودة المنتجات والطعام .