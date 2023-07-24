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محليات

مع استمرار موجة الحر الشديدة وارتفاع خطر الحرائق .. افرام يدعو لاعلان حالة الطوارئ!

2023-07-24 | 09:37
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مع استمرار موجة الحر الشديدة وارتفاع خطر الحرائق .. افرام يدعو لاعلان حالة الطوارئ!
مع استمرار موجة الحر الشديدة وارتفاع خطر الحرائق .. افرام يدعو لاعلان حالة الطوارئ!


بعد قراءة المعطيات المناخية المقبلة على لبنان تبين ما يلي:

١-استمرار موجة الحر الشديدة الحالية مع استمرار خطر الحرائق 
٢-اشتداد موجة الحر يوم الاحد والاسبوع المقبل أي أول اسبوع من شهر آب بحيث يمكن أن تلامس درجات الحرارة ٤٥ درجة وربما أكثر 
٣-استمرار الرياح التي تساهم في تأجيج الحرائق وانتقالها بسرعة 
٤-عدم جهوزية لبنان لمواجهة أصغر الحرائق: انظروا ما يحدث في اليونان والبلدان الأخرى
٥-عدم اكتراث بعض المواطنين بالارشادات وبالانتباه لعدم حدوث حرائق 
٦-الاستخفاف من قبل المواطنين بتأثير الحر على صحتهم 

إزاء هذا الواقع وبكل روح انسانية وعلمية أطلب من الحكومة مجتمعة اعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل بدء من الاحد واحتمال تجديد حالة الطوارئ حسب الاحوال الجوية.
-كل الوزارات معنية بحالة الطوارئ هذه
-كل مواطن معني بحالة طوارئ ذاتية
-كل المستشفيات معنية بحالات الجفاف وضربة الشمس والامراض
-كل البلديات معنية بإطار بلديتها
-كل أجهزة الدفاع المدني والاطفاء معنية
-كل الوزارات معنية
إن الارشادات التي أصدرتها Lari يتوجب اتباعها حرفياً وعلى المواطنين عدم التجول في ذروة الحرارة أي من الساعة ١١ الى الساعة ٤ وخاصة على المسابح والبحر وعليهم ارتداء نظارات شمس وقبعات.
على المزارعون ومربو الدواجن الانتباه الشديد
على السائقين الانتباه على حرارة مياه المبرد وحرارة الفرامل
وعلى كل صاحب معمل، مولد، منزل الانتباه من الكهرباء أو أي مسبب للحرائق .
علينا جميعاً التعاون لإنقاذ غاباتنا ، بيوتنا، أملاكنا وحياتنا.
أتمنى على كل وسائل الاعلام والوكالة الوطنية نشر هذا الخبر نظراً لخطورته.
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