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محليات

الحكومة السورية تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت قيمة ٥٠ بالمئة وتطلب بعض التسهيلات

2023-07-25 | 03:07
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الحكومة السورية تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت قيمة ٥٠ بالمئة وتطلب بعض التسهيلات
الحكومة السورية تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت قيمة ٥٠ بالمئة وتطلب بعض التسهيلات

على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما ، إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن و الوفد المرافق له ، وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا و الوفد المرافق له.

وجرى النقاش حول مواضيع عدة تهم البلدين واستكمال البحث في النقاط التي تم بحثها خلال اللقاءات التي حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت و الشام ، وخلال اللقاء ابلغ وزير الزراعة السوري نظيره اللبناني موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة ٥٠% ، وطلب الجانب السوري من وزير الزراعة اللبناني بضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني ، حيث وعد الحاج حسن بأن يتم نقل طلب الجانب السوري الى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية من اجل تذليل العقبات.
 
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الحكومة السورية تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت قيمة ٥٠ بالمئة وتطلب بعض التسهيلات

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