الحكومة السورية تعفي المنتجات اللبنانية من رسوم الترانزيت قيمة ٥٠ بالمئة وتطلب بعض التسهيلات

وجرى النقاش حول مواضيع عدة تهم البلدين واستكمال البحث في النقاط التي تم بحثها خلال اللقاءات التي حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت و الشام ، وخلال اللقاء ابلغ وزير الزراعة السوري نظيره اللبناني موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة ٥٠% ، وطلب الجانب السوري من وزير الزراعة اللبناني بضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني ، حيث وعد الحاج حسن بأن يتم نقل طلب الجانب السوري الى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية من اجل تذليل العقبات.