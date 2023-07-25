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محليات

كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء

2023-07-25 | 04:35
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كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء
كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء

قال النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي في الديمان، إلى أن "الزيارة للديمان تقليدية سنوياً ولكنها تأتي اليوم في ظروف استثنائية اطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان يهنينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها".

واضاف: "الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء اما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة يصعبها بدءاً من المحاسبة التي يجب عدم تغييبها لكي يتحقق الاصلاح والانتخابات الرئاسية التي يجب ان تتم وفق الاصول كما في الملف المالي وحق اللبنانيين بالوصول الى كل الحقائق".
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كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء

محليات

ابراهيم كنعان

بشارة الراعي

الديمان

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