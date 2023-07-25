كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء

قال النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي في الديمان، إلى أن "الزيارة للديمان تقليدية سنوياً ولكنها تأتي اليوم في ظروف استثنائية اطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان يهنينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها".

