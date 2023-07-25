بوشكيان ووفد الاتحاد العمالي العام:" لمواكبة المرحلة المقبلة بتدريب يد عاملة مؤهّلة لتلبية عمليات الحفر والتنقيب عن النفط"

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر. وأكد المجتمعون على التنسيق الدائم بين العمال وأرباب العمل، لا سيما في القطاع الصناعي، أحد أكبر القطاعات الموظّفة لليد العاملة في لبنان، والقادرة على تأمين فرص جديدة في مجالات تكنولوجية وHi-Tech وعلمية وطبية وغذائية ونظم خدماتية متكاملة.