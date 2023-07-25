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محليات

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة من السراي: كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية

2023-07-25 | 05:37
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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة من السراي: كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة من السراي: كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السرايا اليوم. وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وقالت ورونيكا في تصريح: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت، كما أبلغته بأننا  عرضنا في 16 تموز الماضي في نيويورك  فيلما وثائقيا ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه "نحلم بلبنان" في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن، وحصد هذا الوثائقي نجاحا كبير. ولقد قدمنا هذا المشروع هنا في لبنان ولكن أردت تقديمه في نيويورك أيضا  حيث لاقى  نجاحا كبيرا، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان، اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت بان هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، ومستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات.
وأشارت ورونيكا" الى أن  كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية،  وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وباجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى التركيز الكبير على الاستقرار  في لبنان خصوصا في الجنوب. لقد بلغت دولة الرئيس  كل  هذه الأمور."

الدوائر العقارية
وإجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير المال  يوسف الخليل ووفد من الدوائر العقارية. كما شارك  في الاجتماع المدير العام للمالية جورج معراوي.
وقال وزير المال ان بيانا  سيصدر عن الوزارة في شأن الاجتماع.

الاتحاد العمالي العام
واستقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة.
واعلن الأسمر بعد اللقاء:" زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس هي لوضعه في الأجواء الضاغطة التي خلفتها الموازنة المرتقبة للعام 2023 التي سربت الى الإعلام  وبدأ مجلس الوزراء بدراستها بالأمس. هذه الموازنة تتضمن بمجملها رفعا للرسوم مما  يضر بشكل أساسي بالطبقة العاملة. أبدينا رفضنا لرفع الرسوم التي أتت مضاعفة لحدود  الخمسين مرة، اما الرسوم غير المعرّف عنها فهي مضاعفة لحدود الثلاثين مرة، أضف الى ذلك المادة 80 و81 التي تلغي عملية ضم غلاءات المعيشة في صلب الراتب للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. ونحن أبدينا كل تخوف من هذه المواضيع وكنا هددنا باضراب فوري اذا أقرت هذه المواد. 
واعلن: لقد وعد دولة الرئيس بالعمل لوقف مفعول هاتين المادتين والغائهما في مجلس الوزراء، ونحن نشكره، وشكرناه أيضا حول عملية تخفيض الضرائب الواردة عبر التعويضات العائلية وتوسيع الشطور وطرحنا أيضا موضوع تخفيض موازنة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ووعدنا خيرا واكملنا الاتصالات مع وزير المال الذي وعد خيرا بخصوص المادتين 80 و81 .

هاشم
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب قاسم هاشم الذي قال بعد اللقاء:"عرضنا كافة التطورات والتحديات والازمة الاقتصادية والاجتماعية، وما تواجهه الحكومة في كيفية معالجة هذه الامور، وتأمين متطلبات الشعب اللبناني، وامكان ايجاد الحلول على المستويين السياسي والاجتماعي، وعلى الحكومة القيام بدورها وتفعيله واتخاذ  الخطوات التي تساهم في انقاذ البلد وشعبه من واقعه المزري المالي والحياتي".

الصمد
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد.

واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور وزير  السياحة وليد نصار، بطل التسلق مكسيم شعيا.
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