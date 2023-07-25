عز الدين : المقاومة حاضرة لتدافع عنّا وعنّ مقدّساتنا التي يشوّهها الغرب

وأضاف عز الدين خلال إلقائه كلمتين في كلٍّ من الصرفند وعدلون: "أن المقاومة لن يهدأ لها بال وهذه الشعوب لن ترضى بكلّ ما يُمارس من عدوان واعتداء الأمة الإسلامية والعربية وهي ستكون بالمرصاد والتي يجب على الشعوب والقوى الفاعلة فيها أن تجتمع يداً واحدةً وتُقاطع البضائع سواءً للدنمارك أو السويد ليعرفوا مدى العدوان الذي قاموا به تحت ذرائع واهية لا قيمة لها تتعلق بحرية التعبير وغير ذلك."