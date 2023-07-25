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محليات

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يستهل جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث يلتقي الرئيس نبيه بري

2023-07-25 | 10:27
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الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يستهل جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث يلتقي الرئيس نبيه بري

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يستهل جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث يلتقي الرئيس نبيه بري ... لمتابعة التفاصيل مباشرة:

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الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يستهل جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث يلتقي الرئيس نبيه بري

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