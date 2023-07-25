وأكد الشامي "الحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين"، مشددا على أن هناك "صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع".

وقال: "في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف".

واضاف: "الرئيس نجيب ميقاتي تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين، أن يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولا، وثانيا لأن لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا".

وتابع الشامي "يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون"، مشيرا الى "اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين، في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان".