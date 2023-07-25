مراسل "الجديد": الموفد الفرنسي جان ايف لودريان غادر عين التينة متوجها الى قصر الصنوبر للقاء كل من النائبين تيمور جنبلاط وسامي الجميل

نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض لـ #الرئيس : جرى تعيننا سنة 2004 وبالتالي كان "المفروض نفل على بيوتنا" عام 2009 فلا رؤية اعلامية عند كل الحكومات التي اتت ونحن نعيش عصر الانحطاط الاعلامي لاننا في عصر الانحطاط السياسي
منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج لـ #الرئيس : هناك نزاع قضائي بيننا وبين نقابة المحررين ويفترض ان يصدر القرار بشأنها في 17 تشرين المقبل ونحن نطالب في الدعوى اعادة النظر بالعملية الانتخابية التي جرت مؤخرا وتعديل النظام الداخلي والتدقيق بالجدول النقابي
نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين لـ #الرئيس : الاعلامية ديما صادق لم تتقدم من النقابة بطلب مساعدة ولا حتى استشارة واستغرب كي قبلت ان تذهب الى قاضي تحقيق وان يتحول ملفها الى محكمة جزاء ونحن نرفض مثول اي صحافي امام اي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات