مراسل "الجديد": الموفد الفرنسي جان ايف لودريان غادر عين التينة متوجها الى قصر الصنوبر للقاء كل من النائبين تيمور جنبلاط وسامي الجميل

نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين لـ #الرئيس : الاعلامية ديما صادق لم تتقدم من النقابة بطلب مساعدة ولا حتى استشارة واستغرب كي قبلت ان تذهب الى قاضي تحقيق وان يتحول ملفها الى محكمة جزاء ونحن نرفض مثول اي صحافي امام اي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات