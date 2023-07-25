بالفيديو - استنفار لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان بعد دورية لرجال المقاومة بالزي العسكري

بالفيديو - استنفار لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان بعد دورية لرجال المقاومة بالزي العسكري

إستنفر جيش العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، بعدما تفاجأ بدورية لرجال المقاومة بالزي العسكري بمحاذاة السياج الشائك، قرب مستوطنة "دوفيف" في منطقة الجليل الأعلى .

وقام جنود الإحتلال بتصوير شريط فيديو لمقاومين من حزب الله بالزي العسكري، وهم يقومون بدورياتٍ على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مما أثار الرعب في صفوفهم لاقترابهم إلى حدٍ كبير من السياج المعدني.