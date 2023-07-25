تيمور جنبلاط التقى لودريان: للتمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بالموفد الفرنسي إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان حيث جرى عرض المستجدات السياسية.

وقد اكد جنبلاط أمام لودريان ، بحسب ما اعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية، وشدد على التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات.