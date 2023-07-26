"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة





توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل و دون تعديل على الساحل .



وجاء في النشرة الاتي :



-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط، بحيث تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس ، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة احيانا مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا .



نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.



من جهة اخرى، تنفي مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة سأبلغ 45 درجة في االاول من آب و تهيب بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية و التوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة و الرسمية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و 32 درجة مئوية في بيروت.



معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18 و 34 درجة مئوية في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و انخفاض نسبة الرطوبة.



الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل و دون تعديل على الساحل .



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل في الداخل و على الساحل، و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.



-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 21 إلى 37 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5،44

-ساعة غروب الشمس: 19،44