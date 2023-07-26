الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة

2023-07-26 | 03:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق&quot; .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة
"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل و دون تعديل على الساحل .

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط، بحيث تبلغ ذروتها يومي الأربعاء  والخميس ، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة احيانا مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا .

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. 

من جهة اخرى،  تنفي مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة سأبلغ 45 درجة في االاول من آب و تهيب بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية و التوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة و الرسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين  24 و 32 درجة مئوية  في بيروت.

 معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18 و 34 درجة مئوية في زحلة. 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و انخفاض نسبة الرطوبة. 

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل و دون تعديل على الساحل .

الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.
السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال و دون تعديل في الداخل و على الساحل، و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 21 إلى 37 درجة. 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85%.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة. 
-الضغط الجوي:  755 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5،44
-ساعة غروب الشمس:  19،44
مقالات ذات صلة
"ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في هذه المناطق" .. هذا هو حال الطقس في الأيام المقبلة

محليات

الارصاد الجوية

درجات الحرارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يصل الى البيّاضة للقاء رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل
جوني منيّر لـ"الجديد": ثمة حركة قوية في الكواليس تُحضّر لشيء جدي في أيلول وربما يتدخّل الأميركي بشكل مباشر

اقرأ ايضا في محليات

رفيق نصرالله : منصة "صيرفة" هي هرطقة إقتصادية ومن الأخطاء الكبرى لمصرف لبنان
09:15

رفيق نصرالله : منصة "صيرفة" هي هرطقة إقتصادية ومن الأخطاء الكبرى لمصرف لبنان

رفيق نصرالله : منصة "صيرفة" هي هرطقة إقتصادية ومن الأخطاء الكبرى لمصرف لبنان

09:15

رفيق نصرالله : منصة "صيرفة" هي هرطقة إقتصادية ومن الأخطاء الكبرى لمصرف لبنان

رفيق نصرالله : منصة "صيرفة" هي هرطقة إقتصادية ومن الأخطاء الكبرى لمصرف لبنان

رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار
Play
09:12
Play

رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار

رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار

09:12

رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار

رفيق نصرالله : الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023