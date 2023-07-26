ندى البستاني: لودريان طرح اجراء محادثات في أيلول ضمن فترة زمنية محددة تكون نهايتها جلسات متتالية لانتخاب الرئيس

اكدت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني في تصريح لها، بقد حضورها اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أن الاخير اتى لتقديم طرح معين بحسب المحادثات التي استكملت مع القوى السياسية ومع اللجنة الخماسية.