ندى البستاني: لودريان طرح اجراء محادثات في أيلول ضمن فترة زمنية محددة تكون نهايتها جلسات متتالية لانتخاب الرئيس
اكدت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني في تصريح لها، بقد حضورها اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أن الاخير اتى لتقديم طرح معين بحسب المحادثات التي استكملت مع القوى السياسية ومع اللجنة الخماسية.
وكشفت البستاني انه "سيتم اجراء محادثات سريعة في شهر ايلول ضمن وقت زمني محدد وتبدأ من الصفر أي من دون طروحات مسبقة بغية الاتفاق على البرنامج اولا وعلى المرشح ثانيا، وهذا المحادثات مرتبطة بفترة زمنية محددة تكون نهايتها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية".
وشدد البستاني على ان باسيل كان منفتحا على هذا الطرح وابدينا الايجابية تجاهه.