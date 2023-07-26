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محليات

وزير الخارجية أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الانسانية في ناغورني كاراباخ

2023-07-26 | 09:04
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وزير الخارجية أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الانسانية في ناغورني كاراباخ
وزير الخارجية أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الانسانية في ناغورني كاراباخ

التقى وزير الخارجية الدكتور عبدالله بوحبيب سفير ارمينيا لدى لبنان، فاكهان انابكيان، الذي شَكَرَ لبنان على موقفه الداعم والمؤيد لإعادة فتح ممر لاتشين.

وأعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة إستمرار إغلاق معبر لاشين في ناغورني كاراباخ، وما يسببه ذلك من ضغط إنساني وصحّي ومعيشي على السكّان، ويعطّل الحركة التجارية. 
كما شدد الوزير على أهمية توفير الظروف المناسبة للمفاوضات الثنائية بين ارمينيا واذربيجان، وضرورة فتح معبر لاشين نظرًا لأهميته الحيوية للسكان.
كما اعاد الوزير التأكيد على موقف لبنان المبدئي في الدعوة لاعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات بالطرق السلمية، بعيدا عن استخدام المدنيين او حقهم في وصول المساعدات الانسانية، كوسيلة ضغط لتحقيق اهداف سياسية.
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