البعثة الاوروبية في لبنان عن حرق القرآن الكريم: لا مكان لمظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد

وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيان الممثل الاعلى جوزيب بوريل حول حرق القرآن واحترام رموز المجتمعات، وجاء فيه :"في أعقاب الأعمال الأخيرة التي ارتكبها أفراد في أوروبا والتي تسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يكرر الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح، إن احترام التنوع هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى.