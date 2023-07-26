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ميقاتي شكر العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان..وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي

2023-07-26 | 09:56
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ميقاتي شكر العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان..وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي
ميقاتي شكر العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان..وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي

حيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان ودعمه المستمر في كل المجالات، كما حيا بشكل خاص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الجهد الذي قام به أخيراً في سبيل دعم قطاع الطاقة في لبنان والقطاعات المرتبطة به.

وكان رئيس الحكومة قد إجتمع  مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قبل ظهر اليوم في السرايا، وقال فياض بعد الاجتماع: "عرضت مع دولة الرئيس مجمل الأمور الحاصلة في الوزارة ومن ضمنها التقدم الحاصل بموضوع الفيول العراقي، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع الأخوة في العراق ومع وزير النفط تمهد لتوقيع اتفاقيتين الاولى تتعلق بتمديد الاتفاقية الأولى المتعلقة بزيت الفيول الأسود وزيادته نحو مليون ونصف المليون طن في السنة بدلا من مليون طن، أما الثانية فهي عقد تجاري مع العراق لتزويد لبنان بمليوني طن من الزيت الخام مع آليات دفع مسهلة ومؤجلة تسمح للبنان بأن يحوّل أموال جباية الكهرباء الى الدولار وان يدفع للعراق".
من جانبه، رحب  دولة الرئيس ميقاتي بالأمر وشكر العراق لمساهمته الفاعلة في نهوض قطاع الطاقة في لبنان.
وأضاف: "عرضنا أموراً أخرى ومنها موضوع تقدم تنفيذ خطة الكهرباء وضرورة التزام مخيمات النازحين والمؤسسات المعنية فيها، من المفوضية العليا لشؤون النازحين والاونروا، بالمساعدة في تحصيل الأموال ودفع ما يلزم في مقابل تعرفة الكهرباء التي أصبحت أعلى من السابق، ولا يمكن منحها مجاناً، فاللبنانيون يدفعون ثمنها وبالتالي على المؤسسات المعنية أن تؤمن المال اللازم في  مقابل استهلاك الطاقة في المخيمات".
ورداً على سؤال قال:"إن الجباية تتم بالليرة اللبنانية والمفروض بمصرف لبنان الذي توضع الأموال لديه أن يحولها الى الدولار لأن المستحقات هي بالدولار. 
وعن ايقاف منصة صيرفة قال: "يجب ان تكون هناك آلية واضحة لتحويل الليرة الى دولار".
وفيما خص سبب انقطاع الكهرباء قال: لا تفاصيل لدي بل يجب سؤال مؤسسة كهرباء لبنان التي هي مؤسسة مستقلة، أعرف أن هناك بعض الاعطال التي طرأت أخيراً، بسبب الضغط على الشبكة، وقد تمت معالجتها ومن المفترض أن يتحسن الوضع لتعود التغذية الى مستواها السابق.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

كما اجتمع  رئيس الحكومة، في حضور  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
 
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيافي لبنان هاميش كويل على رأس وفد، وكانت جولة افق عن العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع الراهنة في المنطقة.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا ضم المدير العام ل" المعهد العربي للتخطيط" الدكتور بدر عثمان مال الله ، ورئيس الجهاز الإداري في المعهد كريم درويش ونائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية الدكتور علي آل إبراهيم.
وصرح درويش بعد اللقاء:" تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لاطلاعه على نشاطات التي يقوم بها "المعهد العربي للتخطيط" في الجمهورية اللبنانية وكافة الدول العربية، وينفذ المعهد حاليا برنامجين تدريبيين في طرابلس، واحد لاعداد القادة الشباب والثاني يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشارك في البرنامج الأول نحو 90 شخصا من مختلف المؤسسات اللبنانية الموجودة في مدينة طرابلس، وسيكون اختتام هذا البرنامج يوم الجمعة، وهذا البرنامج هو من ضمن سلسلة من البرامج التي نفذها المعهد العربي للتخطيط في لبنان لصالح  "جمعية العزم والسعادة الاجتناعية"، بالإضافة إلى برامج عديدة لصالح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي".
أما الشق  الثاني من الاجتماع فكان جلسة تعارف مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية التي أرادت ان تعرف عن نفسها لدولة الرئيس وهي شبكة تعمل في عشرين دولة عربية وهمها الأساسي تجميع الجمعيات الخيرية التي تعمل في المجال الخيري والتنموي في الدول العربية.
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