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محليات

مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان نحو الإضراب

2023-07-26 | 14:31
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مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان نحو الإضراب
مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان نحو الإضراب

أصدر مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، بياناً، جاء فيه:

"عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعاً طارئاً للتداول بما آلت اليه أوضاع موظفي تلفزيون لبنان بعد سلسلة من الوعود التي لم تنفذ حتى اليوم لجهة تصحيح الاجور وتطبيق القرارات والمراسيم ذات الصلة أو لجهة تسديد مستحقاتنا والمساعدات الاجتماعية المتوجبة عن الفترة السابقة والتي لم نتقاضاها حتى تاريخه. ما زاد أوضاعنا المادية سوءاً ".
وأضاف البيان: "أمام هذا الواقع و بما أن الاموال المتوافرة في المصرف، التي يقال إنها مرصودة للمصاريف التشغيلية، نؤكد ان العنصر البشري هو المشغل الاساسي وهو أولى بهذه الاموال بعد ان استنفدت كل المهل المعطاة، ولم يعد الموظف قادراً على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية".
وتابع البيان: "ندعو جميع الزملاء الى الحضور الى الشركة بحسب جدول العمل الاسبوعي كخطوة أولى والتوقف عن العمل، ولتعمل الماكينات التشغيلية وحدها، على أن يتم تحديد الخطوات التصعيدية الاخرى وصولا الى الاضراب العام".
وختم البيان: "يحذر مجلس النقابة من الضغط بأي وسيلة كانت على الموظف لثنيه عن قراره هذا، وهو المحصن بنصوص قانونية تحميه".
مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان نحو الإضراب

محليات

نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان

اضراب عام

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