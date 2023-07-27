مراسلة "الجديد": بدء اللقاء بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ووفد من السفارة ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك