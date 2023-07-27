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محليات

النائب قبلان: لن نقبل بإدخال الانتصارات الكبرى الى زواريب المصالح الضيقة

2023-07-27 | 02:44
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النائب قبلان: لن نقبل بإدخال الانتصارات الكبرى الى زواريب المصالح الضيقة
النائب قبلان: لن نقبل بإدخال الانتصارات الكبرى الى زواريب المصالح الضيقة



ألقى عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان كلمة خلال مراسم إحياء الليلة الثامنة من عاشوراء في حسينية زقاق البلاط ، في حضور النائب أمين شري ، الشيخ يوسف دعموش ،  علي رحال، قيادتي  "أمل" و"حزب الله" في بيروت ، وقال:"تفرض علينا مجالس عاشوراء حكما ان نبحر في الرقي الأخلاقي والمجتمعي ، وان ثقافة الاقتداء بالامام الحسين ، فرصة كبيرة يجب الاستثمار عليها لترجمة يومية في كل آدائنا وسلوكنا العائلي والمجتمعي والسياسي".

واستنكر "الأعمال غير المسؤولة في إزعاج الناس والتعدي على حرماتهم"، ولفت الى انها "عمليا تعد على قيم الإمام الحسين ، لانها انتهاك صارخ للبيئة الحاضنة لهذه المدرسة الرحبة ، وهي التي تنبذ وتنفي وتواجه كل من يريدون التعرض لها من تسويق لموبقات مدمرة يراد لها ان تدخل الى كل شارع ومنزل"، داعيا "في هذه الأيام الفضيلة جميع المسؤولين العملانيين من كل القوى، الى الارتقاء لمستوى الفكر القيادي الرائد والناضج، وبالتالي نبذ كامل للغة الشارع لأن البعض يريد إضعاف مجتمع بكامله حتى لا يكون مؤهلا لمواجهة كل التحديات السياسية،  والخروج عن التمسك بمبدأ القبضة الحسينية التي واجهت ما يسمى القبضة الحديدية"، معتبرا انه "هكذا فقط نكون على مستوى ان نحمل اسم الحسين ونهجه ومدرسته".

ختم :"في مثل هذه المجالس الكريمة، لا أحبذ الغوص في السياسة ، لكني أقول  لن نقبل ان يكون البلد مرتهنا مرة جديدة لأهواء طائفية وإدخال الانتصارات الكبرى الى زواريب المصالح الضيقة ، ولا لغة نؤمن بها إلا الحوار الذي يجب أن يتبنى قواعد موضوعية للوصول إلى مخارج لائقة لهذا البلد وأزماته".
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محليات

قبلان قبلان

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