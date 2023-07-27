بقرادونيان التقي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة الملف الرئاسي





التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. تم مناقشة خلال اللقاء الأوضاع العامة ولاسيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.