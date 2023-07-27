مراسل "الجديد": وزراء حزب الله وتيار المردة لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء

الباحث الإقتصادي منير يونس لـ"الجديد": حجّة أن لا "يلبس شيعي الأزمة المادية " مُضحكة فنبيه بري قاتل من أجل تعيين شخصيات في بعض المناصب المالية ووسيم منصوري وفقاً لقانون النقد يجب أن يستلم مهام الحاكم