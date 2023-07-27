عدم تـأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي .. لمتابعة البث المباشر:

النائب ​بيار بو عاصي لـ"الجديد": لا أعلم ما اذا كانت ستحصل جلسة لمجلس الوزراء يوم غد ولكن لا يمكن تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا يمكن لأحد أن يتخطّى الدستور وبرّي يتمادى في الإستكبار والإستهتار