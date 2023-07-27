منير يونس لـ"الجديد": الدول المشاركة بالاجتماع الخماسي أكّدت أنّه لن يكون لمنظومة الحكم في لبنان التي سئم منها العالم اي دولار .. الا عبر اصلاحات في صندوق النقد الدولي "ولو شكّو براسن ريش"