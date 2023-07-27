أرسلان: ما رح يبقى بلد!



غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الفرنسي رايح جايي! يلتقي بعض السياسيين في مقراتهم، ويُرسل وراء آخرين إلى قصر الصنوبر، أشهر تمرّ والمواقف هي هي.. لا تبدُّل في الآراء،

المطلوب تقطيع الوقت والهروب إلى الأمام، أيّام وندخل في شبه فراغ جديد في المصرف المركزي والواقع النقدي والمالي مجهولي المصير".

وتابع: "وبعد أشهر قليلة ينتقل الفراغ إلى قيادة الجيش.. بلا قائد ولا رئيس للأركان! وكأنّ شيئاً لم يكن!؛

أين نواب الأمّة؟ المستقلون؟ التغييريون؟ السياديون؟ أين المنظمات والجمعيات والناس المنتفضة على السلطة في ١٧ تشرين؟".

وختم بالقول: "كلكن عم تكذبوا على الناس وتستغلوا معاناتهم ويأسهم لتحققوا غاياتكم! بس ما رح يبقى بلد!".