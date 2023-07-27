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محليات

النائب قاسم هاشم بحث مع الوزير موريس سليم حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل

2023-07-27 | 06:36
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النائب قاسم هاشم بحث مع الوزير موريس سليم حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل
النائب قاسم هاشم بحث مع الوزير موريس سليم حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل


اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل والتي لم تصل الى اصحابها منذ ما يقارب العشر سنوات وما يزيد وضعت على سكة المعالجة حيث ابلغنا وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم خلال لقائنا معه بأن الجداول اصبحت جاهزة وسيتم ابلاغ وزارة المالية ليتم احالة الملف لرئاسة الحكومة لتأمين الاموال باسرع وقت ولإيفاء الحكومة بما تعهدت به بموضوع قيمة ايجارات الاملاك التي تستخدمها قوات اليونيفل والتي لم تعد ذات قيمة لكنها حق لا بد من تعديل قيمة الاجار بعد انهيار العملة الوطنية جاء ذلك في تصريح للنائب د قاسم هاشم بعد زيارته وزير الدفاع الوطني.                         واضاف : كانت جولة افق مع معالي الوزير تناول القضايا الوطنية في ظل الظروف التي يمر بها وطننا خاصة الاستفزازات المستمرة على حدودنا الجنوبية وشكرنا معاليه على الاتصال المباشر  معنا يوم تعرض العدو الاسرائيلي لمجموعة من الاعلاميين والمدنيين الذين رافقونا في جولتنا على الحدود
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النائب قاسم هاشم بحث مع الوزير موريس سليم حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل

محليات

موريس سليم

قاسم هاشم

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