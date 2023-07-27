بري جدد التأكيد على أن كوة قد فتحت في الملف الرئاسي بعد لقائه لودريان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما ملف رئاسة الجمهورية، لودريان غادر بعدها دون الإدلاء بتصريح.بدوره الرئيس نبيه بري وبعد اللقاء مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جدد التأكيد على أن كوة قد فتحت في الملف الرئاسي.الرئيس بري عرض أيضاً تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير والنائب السابق محمد نصر الله.على صعيد آخر ابرق دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معزياً بوفاة ممثل حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وجاء في نص البرقية:"ببالغ الحزن والتسليم بقضاء الله وقدره تبلغنا نبأ وفاة شقيقكم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم إمارة أبو ظبي".وتابع "بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني نشاطركم العزاء والمواساة سائلين العزيز القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهمكم واشقاءكم وعائلة الراحل والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان".