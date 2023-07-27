الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق بعد لقائهم لودريان: شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية

2023-07-27 | 08:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق بعد لقائهم لودريان: شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية
النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق بعد لقائهم لودريان: شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية


التقينا مساء أمس الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في قصر الصنوبر، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق  مع الدول الخمس (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي  المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين.
وأكّد لودريان أن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة، من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور بالانتخابات الرئاسية وتحديدا بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي سيقوم بها خلال عهده.
أمّا من جهتنا، فقد شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية وبموقفنا المبدئي المبني على ضرورة إجراء جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية في المجلس النيابي فورا احتراما وتطبيقا للدستور. وأكّدنا للوزير لودريان دعمنا للبيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في الدوحة، وعلى أهمية قرار البرلمان الأوروبي الذي أشار بوضوح إلى الجهات المسؤولة عن التعطيل واستمرار الفراغ الرئاسي، مع تحفظنا على البند ال 13 المتعلق بملف اللاجئين.
وبعد نقاش مستفيض في تفاصيل المبادرة التي طرحت علينا، استمهلنا الوزير لودريان لإجراء مشاورات مع باقي الزملاء وبعض الكتل النيابية و مستقلين بغية التوصل إلى موقف موحّد يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الدستور ويسمح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
 وفي ختام اللقاء، عبرنا للموفد الفرنسي عن تطلعات الشعب اللبناني لاستعادة الدولة وتحقيق السيادة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الواقع الحالي والتي عبروا عنها منذ 17 تشرين 2019، كما وحذرنا من خذلان الشعب اللبناني من قبل المجتمع الدولي واستسهال الذهاب نحو تسويات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتسمح للسلطة السياسية باستغلال التعطيل المتعمد لإعادة تجديد نفسها. 
 
مقالات ذات صلة
النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق بعد لقائهم لودريان: شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية

محليات

مارك ضو

ميشال دويهي

وضاح الصادق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نزار غانم : القوى السياسية أنقذت النظام وأسقطت الدولة
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زار الرئيس بري في عين التينة .. لمتابعة البث المباشر:

اقرأ ايضا في محليات

نصرالله: الصراعات السياسية في لبنان مرتبطة بالرغبة بالزعامة
16:17

نصرالله: الصراعات السياسية في لبنان مرتبطة بالرغبة بالزعامة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة العاشر من المحرم 1445 هـ: أهم مسألة في أي معركة أو صراع عندما تختار الصف الذي تقف فيه أن تحدد من هو عدوّك، معرفة العدو وامكاناته وخططه ومشاريعه وأهدافه من البديهيات.

16:17

نصرالله: الصراعات السياسية في لبنان مرتبطة بالرغبة بالزعامة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة العاشر من المحرم 1445 هـ: أهم مسألة في أي معركة أو صراع عندما تختار الصف الذي تقف فيه أن تحدد من هو عدوّك، معرفة العدو وامكاناته وخططه ومشاريعه وأهدافه من البديهيات.

الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الشركاء لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس
16:11

الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الشركاء لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية".

16:11

الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الشركاء لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية".

باسيل: الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية
16:02

باسيل: الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية

رأى رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم اغلاقها بوجه بعضها، وهي ابعد شي عن الانعزال والتقسيم".

16:02

باسيل: الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية

رأى رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم اغلاقها بوجه بعضها، وهي ابعد شي عن الانعزال والتقسيم".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023