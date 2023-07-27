السفير السعودي في لبنان: موقفنا ثابت بدعم لبنان ونحن على مسافة واحدة من الجميع

أكّد السفّير السّعودي في لبنان وليد بخاري، خلال تكريمه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في حفل عشاء أقامه على شرفه في دارته باليرزة، أنّ "موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدّولة والمؤسّسات ومساعدة اللّبنانيّين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللّجنة الخماسيّة، وتقدّم كلّ الأفكار والطّروحات الّتي تساهم في إنقاذ لبنان".