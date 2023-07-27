الفنانة اللبنانية-الأميركية ميساء قرعة تُقدم حفلة في مهرجانات بيت الدين

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة العاشر من المحرم 1445 هـ: أهم مسألة في أي معركة أو صراع عندما تختار الصف الذي تقف فيه أن تحدد من هو عدوّك، معرفة العدو وامكاناته وخططه ومشاريعه وأهدافه من البديهيات.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية".
رأى رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم اغلاقها بوجه بعضها، وهي ابعد شي عن الانعزال والتقسيم".