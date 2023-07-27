نصرالله: الصراعات السياسية في لبنان مرتبطة بالرغبة بالزعامة
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة العاشر من المحرم 1445 هـ: أهم مسألة في أي معركة أو صراع عندما تختار الصف الذي تقف فيه أن تحدد من هو عدوّك، معرفة العدو وامكاناته وخططه ومشاريعه وأهدافه من البديهيات.
وأكّد أنّ "الصراعات السياسية في لبنان مرتبطة بالرغبة بالزعامة والتسلط".
وأردف: "كثير من الدول اليوم خصوصًا الدول العظمى والكبرى تتصارع على النفط".
وختم نصرالله: "أي أحد يمكن أن تزل به القدم، يجب أن نبقى مستيقظين ولا يعتبر أحد أنه في مساحة الأمان".