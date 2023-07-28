مصلحة الارصاد الجوية: الكتل الحارة تنحسر غدا بسبب اندفاع كتل باردة نسبياً

وجاء في نشرة مصلحة الارصاد الجوية ما يلي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث يخف تأثيرها تدريجيا بسبب اندفاع كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها البحر الاسود فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتصبح خلال الايام المقبلة ضمن معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة، مما يساعد في التخفيف من حدة الشعور بالحر.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: في بيروت تتراوح بين 24 و 32 درجة مئوية .

في زحــلـة تتراوح بين 18 و 34 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وعلى الساحل الشمالي، يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، يرافقها رياح ناشطة احيانا مما يخفف من حدة الشعور في الحر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة (بخاصة الحرارات الدنيا )على الجبال وفي الداخل بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل، أما الرياح فتكون ناشطة احيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,42

-ساعة غروب الشمس: 19,42