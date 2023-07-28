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محليات

اسعد درغام : الحوار مع حزب الله إنطلق من دون شرط مسبق ومستعدون للاتفاق على برنامج

2023-07-28 | 04:38
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اسعد درغام : الحوار مع حزب الله إنطلق من دون شرط مسبق ومستعدون للاتفاق على برنامج
اسعد درغام : الحوار مع حزب الله إنطلق من دون شرط مسبق ومستعدون للاتفاق على برنامج

اسعد درغام : دخلنا مرحلة مهمة جدا من الحوار مع الحزب و نحن بحاجة الى وفاق وتفاهم يعيد انتاج السلطة ويؤدي الى رئيس للجمهورية يستطيع ان يحكم

 
 
 
أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في اتصال مع "الجديد" ضمن برنامج "الحدث" "الى أننا دخلنا مرحلة مهمة جدا من الحوار مع حزب الله وأمس كان موقف الحزب جيداً لجهة رفضه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظل غياب رئيس الجمهورية اذ تمسك بالشراكة الوطنية".
وشدد درغام على أن "كلام الوزير جبران باسيل يوم أمس كان واضحا لجهة المطالبة باللامركزية الموسعة، والصندوق الائتماني، وبرنامج بناء دولة"، لافتا الى أن "الحوار إنطلق من دون شرط مسبق وبالتالي نحن مستعدون للاتفاق على برنامج، وعندما نحصل على توافق كل القوى اللبنانية، هذا الأمر يؤدي الى الاتفاق على مقومات الدولة في المرحلة المقبلة".
وتابع درغام  : "نحن بحاجة الى وفاق وتفاهم يعيد انتاج السلطة ويؤدي الى رئيس للجمهورية يستطيع أن يحكم، ويتمكن من خوض الاستحقاقات المقبلة، إن كانت مالية أو إستنهاض البلد وعودة النازحين السوريين"، محذراً  من ان "عملية دمج النازحين السوريين التي هي بداية توطين، وبداية زوال البلد".
وختم درغام بالقول: "العلاقة مع حزب الله والتفاهم معه حمى لبنان ومن مصلحة التيار الوطني الحر والحزب أن يستمر، وكلام جبران باسيل يوم أمس كان إيجابيا والمطلوب عدم إضاعة الوقت والمفروض إقرار اللامركزية الادارية المسبقة وإقتراح قانون ما يؤدي الى تفاهم حول المرحلة المقبلة".
 
 
 

 
 
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