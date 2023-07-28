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محليات

نعيم قاسم: لتحديد خيارات لبنان السياسية والاسراع في انتخاب الرئيس

2023-07-28 | 05:53
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نعيم قاسم: لتحديد خيارات لبنان السياسية والاسراع في انتخاب الرئيس
نعيم قاسم: لتحديد خيارات لبنان السياسية والاسراع في انتخاب الرئيس

لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الليلة العاشرة من الإحياء العاشورائي في "قاعة الجنان" - طريق المطار، الى اننا "نرى اليوم إشعاع ضوء هو المقاومة الصادقة المضحية التي حررت الأرض والثروة النفطية ورسمت الحدود البحرية بثلاثي الجيش والشعب والمقاومة"، وقال: "علينا أن نحتضن هذا الاتجاه الإيجابي لنتوفق في نتائجنا الأخرى التي نعمل عليها".

واشار  قاسم الى ان "الدعوة إلى الإصلاح ليست خطبا رنانة ولا بيانات متقنة، إنما سلوك سياسي وأخلاقي واقتصادي يترك بصماته في حياة اللبنانيين".

واضاف: "أشهروا يا من تدعون الإصلاح نتيجة أعمالكم التي يمكن أن تضاف خيرا إلى لبنان، نحن نشهر نتيجة أعمالنا بمقاومتنا وجهادنا وعملنا المتقن من خلال الحكومة والمجلس النيابي وحضورنا في داخل الدولة".

وقال قاسم: "للأسف الجماعات المدعومة من قبل أميركا تعمل للفساد والإفساد ولا يمكنها إلا أن تحقق الأهداف الأميركية الفاسدة، ولا يمكن أن تحقق أي نتيجة لها علاقة بمصلحة لبنان"، داعيا إلى "الاستقلال الفعلي بقرارات فيها مصلحة لبنان وتحرير أرضه وتحديد خياراته السياسية والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

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