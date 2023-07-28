جميل السيد: كلام مندوبة لبنان عن الاستعداد لترسيم الحدود البرية الجنوبية خيانة وطنيّة

اعتبر النائب جميل السيد، أنّ "كلام مندوبة لبنان في مجلس الأمن اليوم عن استعداد لبنان لترسيم الحدود البرية الجنوبية في "النقاط المختلَف عليها"، هي خيانة وطنيّة بكل ما للكلمة من معنى، لأنّ حدود لبنان الجنوبية مرسّمة كلّيًا ومعترف بها رسميًا ودوليًا".