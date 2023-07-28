نصرالله: ميزة المقاومة في لبنان انها كانت لله

ذكر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تعليقًا على حادثة التفجير يوم أمس في منطقة السيدة زينب في دمشق والذي قتل خلاله 6 أشخاص وأصيب 23، "أنني أتوجّه إلى عائلات الشهداء بأحر التعاري بشهادة هؤلاء المظلومين. هذا العمل الذي قام به إرهابيون تكفيريون هدفه واضح لكنهم لن يستطيعوا تحقيق هذا الهدف"، مشيرًا إلى أنّ "محبي أهل البيت في سوريا سيحيون يوم العاشر غدًا أكثر من كل سنة وسيحضرون بشجاعة وجرأة في ساحات التحدي".



وخلال كلمة له في الاحياء المركزي لذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية، لفت إلى أنّ "الشكر إلى كل الذين بذلوا جهودهم لإحياء مناسبة عاشوراء هذا العام على أفضل ما يكون على المستوى الأمني، إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي بذلت جهودًا كبيرة، إلى كل الذين نظموا وأداروا بأفضل وجه هذه المجالس وحفظوها على امتدا الساحة اللبنانية على اختلاف انتماءاتهم. الشكر إلى كل الذين كانوا حريصين وحاضرين بالمضمون".

وأضاف: "ميزة المقاومة في لبنان انها كانت لله. لم نكن نريد ان ننافس احد لا على سلطة ولا على مال ولا على جاه انما ليأمن المظلومون في هذا البلد ودفاعا عن المضطهدين. على هذا مضى شهداؤنا القادة والاستشهاديون من الرجال والنساء على هذا كانت نية بيئتنا الحاضنة من عوائل الشهداء والجرحى والناس الذين تحملوا تبعات هذه المواجهة مع العدو".