باسيل: بعد تجربة العماد عون بالرئاسة اقول لكم بضمير مرتاح انا اتحمّل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل اخذ مكسبين للمسيحيين ولكل اللبنانيين

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء الشوف، إلى أنّ "الشوف أرض الشراكة التاريخية وعامود الجبل، وأرض التعاون الذي أنتجت حياة مشتركة، وكتبت دستور أول إمارة الذي لولاها لم يكن هناك اليوم جمهورية".