باسيل: بعد تجربة العماد عون بالرئاسة اقول لكم بضمير مرتاح انا اتحمّل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل اخذ مكسبين للمسيحيين ولكل اللبنانيين

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الاوسط" أن الحوار بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدأ يحقق تقدُّماً ملموساً، وهذا ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تكرار قوله بعد اجتماعه للمرة الثانية بالممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان بأن كوّة إيجابية فُتحت في جدار أزمة رئاسة الجمهورية.
أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء الشوف، إلى أنّ "الشوف أرض الشراكة التاريخية وعامود الجبل، وأرض التعاون الذي أنتجت حياة مشتركة، وكتبت دستور أول إمارة الذي لولاها لم يكن هناك اليوم جمهورية".