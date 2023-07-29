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محليات

جعجع: نرفض عهداً جديداً لمحور الممانعة

2023-07-29 | 01:56
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جعجع: نرفض عهداً جديداً لمحور الممانعة
جعجع: نرفض عهداً جديداً لمحور الممانعة

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على "وجوب تسمية المسؤولين عن الانهيار الذي يشهده لبنان بالاسماء دون المواربة وعدم اعتماد لغة التعميم".

وقال جعجع خلال حفل عشاء في معراب : "نقرأ بعض المقالات السيئة التي تعتمد مفهوم التعميم فـ"تخلط الحابل بالنابل" لأنها تجهل الفاعل وتسهل الجريمة. ففي الفترة الاخيرة، يردد بعض المرجعيات ان النواب يتقاعسون ولا يتحملون مسؤولياتهم، وهنا نسأل، عن اي نواب يتحدث هذا البعض؟ فنواب المعارضة لم يتخلفوا عن حضور اي جلسة رئاسية، فيما غيرهم "يسلحب" فور انتهاء الدورة الاولى بغية تطيير الانتخابات".

وتابع جعجع : "من اوصلنا الى هذا الدرء هو محور الممانعة، اي حزب الله وحلفاؤه، من خلال وضع يده على السلطة بشكل شبه كلي، وفي بعض الاوقات كلي، طيلة السنوات الماضية. المحور تركيبته وطبيعته هكذا، الغلط فيه من الأساس"، مضيفاً: "هذا المحور يتألف من فصيلين: الاول حزب الله ومن يشبهه، وهم يعيشون في عالم آخر صنعوه، لا علاقة له بالواقع ولا بعالمنا، كما انهم بطبيعتهم لا دولتيين اي ان مقاربتهم مغايرة لمقاربة الدولة ولا يجدون أنفسهم من ضمنها، ولكن في الوقت نفسه يرغبون بوضع يدهم عليها، كما يشهد اللبنانيون حاليا. القضية والأولويات بالنسبة اليهم تختصر في محاربة الشياطين الكبار والصغار، بعيدا من معاناة المواطن اللبناني، اذ برأيهم اليوم لا صوت يعلو فوق صوت معركة حزب الله. أما الفصيل الآخر، فهو التيار الوطني الحر وسواه، وهم لا يهمهم سوى مصالحهم الضيقة وتحقيق مكاسبهم على حساب الدولة ومواطنيها".

وأضاف: "نحن في مواجهة مشروع محور الممانعة المهيمن على الدولة، باعتبار ان لبنانه ليس لبناننا، اذ نحن نريد دولة فعلية، قرارها في يدها، تسهر على نمو شعبها وتطوره ورقيه وبناه التحتية ومدارسه ومؤسساته، لذا المواجهة كبيرة بين فريق المعارضة ومحور الممانعة حول مشروعين يتعلقان بكل فرد منا وبمستقبلنا ومستقبل اولادنا، خلافا لما يروج له البعض بانهما يختلفان على المكاسب والسلطة فقط".

وجدد جعجع التذكير بأن "الجمهورية القوية هو التكتل النيابي الأكبر وحزب القوات هو الممثل الاول للمسيحيين، ورغم ذلك لم نفكر يوما بطرح اي مرشح منا الى سدة الرئاسة لان هدفنا ملء سدة الرئاسة بالرئيس المناسب، نحن نضحي بحالنا في سبيل الشان العام لا العكس".

وشدد على انه "لم يعد مسموحا تدوير الزوايا او المسايرة في خضم تفاقم الازمة، لذا نحن مستمرون في المواجهة السلمية الديمقراطية السياسية حتى تحقيق ولادة لبنان الذي نحلم به"، مضيفا: "انطلاقا من هنا، نشدد على رفض عهد جديد لمحور الممانعة، على خلفية نجاحاته السابقة الباهرة، الذي تسلم زمام السلطة حين بلغ احتياطي مصرف لبنان نحو 70 مليار دولار قبل تبخره اليوم، وبالتالي خطوة التجديد ستسمح له ببيع ثلاثة أرباع لبنان".

وختم جعجع بالقول: "سنتابع نضالنا وعملنا والمواجهة لايصال الرئيس الملائم الى بعبدا كي يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة من اجل الاتيان برئيس حكومة ينجح في تشكيل حكومة جديدة تنجز الاصلاحات المطلوبة لاستعادة عافية لبنان".

 

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