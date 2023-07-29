وفد اشتراكي برئاسة تيمور جنبلاط في معراب ... وهدية من ستريدا جعجع لرئيس "التقدمي"

وكان اللقاء مناسبة أهدت خلالها النائبة جعجع رئيس التقدمي كتابا بعنوان "وادي قاديشا" لمناسبة توليه رئاسة الحزب، وكتبت إهداء له على الصفحة الأولى، جاء فيه: "من أرز الرب إلى أرز الشوف تاريخ تعاون وطني ونضال في خدمة لبنان، أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق في مسيرتكم الجديدة من أجل سيادة لبنان وتنوعه واستقراره وتعزيزا للعيش المشترك في الجبل على أساس المصالحة التاريخية في الـ2001. ستريدا جعجع في 28-07-2023".