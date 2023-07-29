نصر الله: فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانتسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه الى نتيجة