نصر الله : فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم بالاستحقاق الرئاسي

وتطرق نصر الله لقضية القرآن الكريم فقال انّه يجب أن تفهم حكومة السويد والدنمارك وكل العالم، "أننا أمة لا تتحمل الاعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدساتها".
وتابع: "تركيبتنا الثقافية والروحية والوجدانية، منذ مئات السنين ترفض هذا الضيم والهوان والعدوان، والإصرار الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعيد في الدنمارك إحراق المصحف الشريف والإساءة إليه، هو عدوان على الإسلام وعلى ملياري مسلم في هذا العالم".
ولفت إلى أنه على دول منظمة التعاون الاسلامي، أن يبلغوا رسالة "حاسمة وحازمة" لهذه الحكومات، "بأن الاعتداء مجدداً سيقابل بالمقاطعة الديبلوماسية والسياسية".
واضاف نصر الله ان "على الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الإساءة الذي حصل في السويد والدنمارك على دينهم".
وتابع: "كل الشباب المسلمين في العالم، سيكونون في حِلّ إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء، وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعاً عن القرآن".
وعن تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة، قال نصر الله إنّه "يجب أن يسمع العدو من جميع المسلمين موقفاً حاسماً"، مؤكدا أنّ هذه المنطقة، "لن ترتاح قبل اقتلاع الغدة السرطانية، واليوم الشعب الفلسطيني يمشي في خيار المقاومة ويقاتل".
كما اكّد نصر الله "وقوف حزب الله والمقاومة إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل ما تملك".
وفي السياق نفسه، تطرق نصر الله إلى الأحداث الأخيرة على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأكد أنّ "لبنان هو المعتدى عليه، وكيان العدو ما زال يحتل جزءاً من أرضنا".
وذكّر بأن العدو الإسرائيلي، أعاد في الأسابيع الماضية احتلال جزء من بلدة الغجر، "وبكل وقاحة يتحدث عن استفزازات المقاومة على الحدود".
كما هدّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه قادة الكيان، قائلاً: "انتبهوا من أي حماقة"، لأن المقاومة في لبنان "لن تتهاون ولن تتخل عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة".
و أكّد أنّه أمام كل التحديات القائمة، "واجبنا يفرض علينا أن نكون حاضرين في كل الميادين مهما كانت التضحيات". ولفت إلى أنّ "هذه المعركة، هي معركة مفتوحة، دفاعاً عن لبنان وشعوبنا، في وجه الحصار والعقوبات ونهب الثروات".
وجدد السيد نصر الله "موقف حزب الله بالدفاع عن لبنان وشعبه وعن نفطه وغازه ومائه من النهب"، رافضاً "الذل والخضوع والاستسلام".
وفي سياق آخر أكّد نصرالله أن "هذا الخطر بدأ في لبنان من خلال بعض الجمعيات التي تنشر كتب للأطفال تروّج للثقافة المنحرفة"، مطالباً الحكومة اللبنانية أن "تراقب وأن تحمي الجيل المقبل"، و ورأى أنّ "المطلوب أن يغضب أولئك الذي يعملون في ترويج الانحراف الأخلاقي".