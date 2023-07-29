نصر الله : فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم بالاستحقاق الرئاسي

وفي سياق آخر قال نصرالله ان "فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه الى نتيجة".

وفي سياق آخر لفت نصر الله إلى أن "لبنان هو المُعتدى عليه و"إسرائيل" لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات".

واضاف: "اتوجه إلى للصهاينة بالقول انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات والمقاومة لن تتهاون عن أي من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير".

وشدد على أن "المقاومة ستكون جهازة لأي خيار ولن تسكت عن أية حماقة".