هيئة أبناء العرقوب تطالب بتصويب الموقف اللبناني الرسمي والتحقيق مع مندوبة لبنان بالأمم المتحدة

وأكدت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي أن أي موقف يصدر عن أي جهة رسمية مهما كان موقعها بشأن ترسيم الحدود البرية ، يعتبر بمثابة أكثر من خيانة وطنية خصوصا عندما يتحدث عن ترسيم لحدودنا المرسمة منذ العام ١٩٢٣ .وشددت الهيئة على ضرورة وضع حد لكل المواقف الارتجالية التي تطلق في هذا المجال والتي أقل ما يقال فيها، إنها تعبر عن تنازل عن الحقوق من قبل من يفترض بهم حماية هذه الحقوق والدفاع عنها.وطالبت الهيئة الحكومة ورئيسها بضرورة تصويب الموقف الرسمي اللبناني من خلال التأكيد على حقوق لبنان البرية الثابتة والعمل على استرجاعها كاملة وليس الدخول في بازار المساومة وترسيم المرسم. كما أكدت الهيئة على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة شؤون الأراضي المحتلة في المحافل الدولية وتقديم الشكاوى اللازمة ضد الإحتلال من أجل تعويض الأهالي عن الخسائر التي لحقت بهم على مدى سنوات الإحتلال، خصوصا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والتي تجاوزت عشرة مليارات دولار.