قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين
نظم "حزب الله" مسيرة عاشورائية مركزية حاشدة في مدينة بعلبك، تقدمها الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك.
أحيت حركة "أمل" اقليم بيروت، العاشر من محرم بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام دوار الجندولين، شارك فيها أعضاء من كتلة "التنمية والتحرير" وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة وقيادة اقليم بيروت ولفيف من العلماء وفعاليات سياسية واجتماعية وأمنية وحشد من المؤمنين والمؤمنات.