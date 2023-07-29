أحيت حركة "أمل" اقليم بيروت، العاشر من محرم بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام دوار الجندولين، شارك فيها أعضاء من كتلة "التنمية والتحرير" وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة وقيادة اقليم بيروت ولفيف من العلماء وفعاليات سياسية واجتماعية وأمنية وحشد من المؤمنين والمؤمنات.