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محليات

بيان توضيحي لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك

2023-07-29 | 04:57
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بيان توضيحي لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك
بيان توضيحي لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك

اعلنت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك في بيان انه "عطفا" على البيان الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد ، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في ٢٧ تموز ٢٠٢٣، يَهُمّ بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك توضيح ما يلي:

١- ان حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام ١٩٢٣، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.
٢- ان استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الامم المتحدة. وتوضيحا" لذلك، فإن المقصود هو اظهار، واثبات ، وتأكيد انسحاب اسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الامم المتحدة. بمعنى آخر، انسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً. 
٣-  يهمنا إعادة التأكيد على أن البعثة  تحرص، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، في كافة الاجتماعات الاممية على التعبير عن الاجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الاسرائيلية، وهذا ما عبر عنه البيان المرفق ربطا" نسخة عنه نصا" وروحا"، الذي يعكس موقفا" سياسيا" واضحا" لا لبس فيه."
 
وفي ما يلي كلمة لبنان في المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية .. لمتابعة: unsc statement middle east.pdf
 
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