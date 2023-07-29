اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان: نهيب بوزارة التربية وبكل المعنيين القيام بمسؤوليتهم الرقابية الصارمة على كلّ ما يوضع في متناول المدرسة والتلامذة

شدد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان له على انه "اليوم اكثر من أي يوم مضى يؤكد التزامه بالثوابت التربوية والاخلاقية المنبثقة عن تعاليم الاديان السماوية ويرفض رفضاً قاطعاً زج ودسّ الافكار الغريبة عن تاريخنا وقيمنا وثقافتنا في أي وسيلة تربوية. "



